لويز يكشف مفاجأة في حواره مع صلاح بعد واقعة ضربة الجزاء

لويز يكشف مفاجأة في حواره مع صلاح بعد واقعة ضربة الجزاء

انجلترا – كشف البرازيلي ديفيد لويز، مدافع نادي أرسنال، عن حواره مع محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد لقطة ضربة الجزاء التي احتسبت ضده لمصلحة الدولي المصري، خلال مباراة “الريدز” و”الغانرز” أمس.

وقال لويز، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “أعتقد أن الهدف الثاني الذي جاء من ركلة جزاء قتل المباراة”.

وقام لويز، بسحب قميص صلاح في المباراة، مما استدعى احتساب الحكم لركلة جزاء، انبرى لها الدولي المصري بنجاح.

وعلق المدافع البرازيلي على هذه اللقطة قائلا: “الوضع مختلف، بين ما إذا قمت بسحب القميص أو وضعت يدي عليه. هناك اختلاف في القوة وهذا الأمر من الصعب اكتشافه في تقنية الفيديو (المساعدة للحكام)”.

وفاجأ لويز الجميع بإعلانه أنه “تحدثت مع صلاح بشأن ركلة الجزاء، وأخبرني بأنه لم يشعر بسحب قميصه”.

ويعتبر هذا التصريح، بمثابة اعتراف ضمني من “الفرعون” المصري، بوجود شك في مدى صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام “الغانرز”، على الرغم من استعانة حكام الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتقنية المساعدة بالفيديو “الفار”.

يذكر أن ليفربول، فاز على أرسنال بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وسجل صلاح الهدفين الثاني، والثالث، من ركلة الجزاء ومن لقطة أخرى راوغ خلالها لويز.

المصدر: وكالات