فرنسا – افاد دبلوماسي فرنسي، إن رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، اقترح على نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، السماح لإيران بتصدير نفطها لفترة محددة مقابل عدم تخصيبها اليورانيوم.

جاء ذلك بحسب ما صرح به دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته وفقا للممارسات العرفية بالرئاسة الفرنسية، لوكالة أسوشييتد برس.

وقال الدبلوماسي إن ماكرون عرض تفاصيل خطة فرنسية لتهدئة التوترات مع إيران، أثناء غداء عمل جمعه مع ترامب قبل قمة مجموعة السبع، بفرنسا، اليوم.

ولفت إلى أن فرنسا تعمل منذ عدة أسابيع على الخطة، مضيفًا أن واشنطن وباريس تشتركان في نفس المصالح والتي تتمثل بمنع إيران مسلحة نوويًا.

وبحسب المسؤول، تسمح الخطة الفرنسية إيران من تصدير نفطها لفترة محددة. بالمقابل تلتزام طهران كاملًا بتنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية عام 2015، وتخفض التوترات في الخليج وتنفتح على الحوار.

بدوره، ذكر مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن ترامب أكد خلال لقائه بماكرون على أنه لا يريد حربًا مع إيران بل اتفاقًا، حسبما نقل موقع قناة “فرانس 24” المحلية.

وذكر الموقع أن الدبلوماسيين الفرنسيين طرحوا فكرة أن تعفي واشنطن إيران من العقوبات التي تستهدف صادراتها النفطية إلى الهند والصين.

الأناضول