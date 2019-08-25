الجزائر – أعلن مصنع جزائري للفولاذ أقيم بشراكة تركية، السبت، تصدير كميات من حديد البناء قدرت بـ22 ألف طن إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن إدارة المصنع.

ووفق المصدر ذاته، “أنهت شركة توسيالي (جزائرية تركية) ومقرها بطيوة في محافظة وهران الساحلية (غرب) تصدير 22 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة”.

ولفت المصدر إلى أن الكمية تم شحنها انطلاقا من ميناء مستغانم (غرب) نحو مرفأي هيوستن 13 ألف طن وإيفارغلاد 9 آلاف طن.

وحسب المصدر ذاته، فإن المصنع سبق أن صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أول شحنة من حديد البناء قدرت بـ10 آلاف طن نحو ميناء هيوستن انطلاقا من ميناء وهران.

وأجرى المصنع الجزائري التركي ثاني عملية تصدير في أبريل/نيسان من خلال شحنة تحتوي على 15 ألف طن إلى ميناء هيوستن.

وصدر 15 ألف طن من حديد البناء في شهر يونيو/حزيران الماضي نحو مينائي ايرفاقلاد بالولايات المتحدة وسان خوان في بورتوريكو” وهو إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة لتمثل ثالث عملية تصدير له.

وبعملية التصدير الرابعة يكون المصنع الجزائري التركي صدر 62 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولفتت إدارة المصنع إلى أن دولا أخرى ستكون وجهة مستقبلية لمنتجاته من حديد البناء على غرار كندا دون تقديم تفاصيل اضافية.

وانطلق تنفيذ مصنع “توسيالي الجزائر” في سنة 2013 عبر ثلاث مراحل، بين مجمع شركات جزائرية خاصة وشركة توسيالي التركية ودخل مرحلة الانتاج سنة 2017.

وبلغ انتاج “توسيالي الجزائر” للحديد والصلب نهاية 2018 نحو 2.6 مليون طن، وتتوقع إدارة المصنع انتاج سنوي بـ3 مليون طن نهاية العام الجاري.

ويوظف المصنع نحو 3800 عامل ويغطي نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وخاصة حديد البناء.

وتسعى الحكومة الجزائرية لتصدير المزيد من حديد البناء مع الانتهاء من مشروع تنفيذ مصنع ثاني للحديد والصلب أقيم بشراكة قطرية بمحاقظة جيجل الساحلية (شرق) بطاقة انتاج سنوية تقدر بـ 4.5 مليون طن.

كما شرع مصنع جزائري تركي للنسيج في تصدير انتاجه العام الماضي نحو دول أوروبية، أقيم بمحافظة غليزان غربي البلاد، ويوصف على انه الأكبر في إفريقيا.

الأناضول