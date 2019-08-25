الولايات المتحدة – فاز الروسي سيرغي خاريتونوف على منافسه الأمريكي ميت ميتريون بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، ضمن دورة “Bellator 225” للفنون القتالية المختلطة.

وأسقط خاريتونوف منافسه ميتريون بالقاضية، في النصف الأول من الجولة الثانية للنزال الذي أقيم في مدينة “بريدجبورت” بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وثأر المقاتل الروسي بذلك من خصمه الأمريكي للضربة التي تلقاها في المكان المحظور “وإن كانت من دون قصد”، وذلك في بداية النزال الأول الذي جمعهما، في 15 فبراير الماضي، ولم يستطع خاريتونوف مواصلة المواجهة، لتنتهي من دون نتيجة، بقرار من الحكام.

كما ثأر المقاتل الروسي لمواطنه، فيودر يمليانينكو، الملقب بـ “الإمبراطور الأخير”، الذي سقط بالضربة القاضية أمام ميت ميتريون، في النزال الذي جمعهما، يوم 25 يونيو الماضي، في مدينة نيويورك.

وحقق سيرغي خاريتونوف (39 عاما) انتصاره الـ 29 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

في المقابل، مني ميت ميتريون (41 عاما) بالهزيمة السابعة، مقابل 13 انتصارا.

المصدر: “sportbox.ru”