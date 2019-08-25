والتقطت الصورة لأفراد الحرس الفرنسي في اللحظة مرت بها ميلانيا ترمب وهي ترتدي فستانا أصفر من “كالفن كلاين” بقيمة 650 دولارا وحذاء ورديا بكعب عال من “لوبوتان”، حيث ظل موجها عينيه نحو السيدة الأولى بينما كانت تمشي برفقة زوجها دونالد ترامب على السجادة الحمراء.

بدت السيدة الأولى، وهي عارضة أزياء سابقة، متألقة، عندما غادرت الطائرة الرئاسية بفستانها الأصفر، وهو الثاني لها بعد أن غادرت واشنطن وهي ترتدي زيا من دار الأزياء الفرنسية شانيل، مع حقيبة يد من الدار نفسها تقدر قيمتها بحوالي 5000 دولار.

وفي وقت لاحق، التقى دونالد ترامب وزوجته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وغيرت السيدة الأميركية الأولى ملابسها وارتدت فستان غوتشي باللون الكريمي، الذي يصل سعره إلى 3800 دولار، بالإضافة إلى حذاء بكعب عال فضي اللون.

ومع استمرار القمة، لا يوجد أدنى شك في أن ملابس عارضة الأزياء السابقة ستستمر في جذب انتباه الناس.