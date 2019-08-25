إيطاليا – استهل فريق نابولي مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز مثير على مضيفه فيورنتينا (4-3)، في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

وفاجأ فيورنتينا الضيوف بهدف مبكر سجله لاعبه التشيلي، إيريك بولجار، في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء.

ورد نابولي بهدفين متتالين عبر كل من المهاجمين، البلجيكي درايس ميرتينز، ولورنزو إنسيني، في الدقيقتين (38 و43 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وأدرك المدافع الصربي، نيكولا ميلينكوفيتش، التعادل عند الدقيقة 52. ووضع الجناح الإسباني، خوسيه كاييخون، فريقه نابولي في المقدمة من جديد، بعد أربع دقائق فقط، ليعود فيورنتينا ويعادل النتيجة مرة أخرى عبر لاعبه الغاني، كيفين برينس بواتينغ، بحلول الدقيقة 65.

ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، فبعد دقيقتين فقط عاد لورنزو إنسيني، وأحرز الهدف الشخصي الثاني له، والرابع لنابولي.

وتصدر نابولي بذلك ترتيب الكالتشيو بفارق الأهداف أمام حامل اللقب، يوفنتوس، الذي تغلب بهدف وحيد على مضيفه بارما، في المباراة الافتتاحية للدوري.

المصدر: وكالات