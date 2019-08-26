روسيا – أعلنت شركة “نورد ستريم 2 إيه جي” بروم الروسية، الانتهاء من 75 بالمئة من مد خط أنابيب “السيل الشمالي-2” بمسافة بلغت ألفاً و855 كيلو مترا من أصل 2200 كم.

وبحسب البيان الصادر من الشركة المشرفة على تنفيذ مشروع خط السيل الشمالي-2، وصلت عمليات مد أنابيب الغاز إلى الأراضي الألمانية والفنلندية.

كانت روسيا قد أعلنت عن المشروع عام 2015، عقب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، بهدف تقليص حصة الصادرات الأوكرانية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتشارك عدة شركات غربية كبرى في المشروع مثل غازبروم، وشيل، وأو إم في، وإنجي، وأونيبر، ووينترشال، في حين تعارضه عدد من الدول إلى جانب الولايات المتحدة مثل أوكرانيا وبولندا، ودول منطقة البلطيق.

ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) على أن يساهم في ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وكان عملاق الغاز الروسي “غاز بروم”، أعلن العام الماضي أن 30 بالمئة من صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا والبالغة 194.4 مليار متر مكعب، تمر عبر الأراضي الأوكرانية.