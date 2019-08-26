ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي عن ترحيبه بمساندة الدعوة لعقد جلسة للبرلمان بمدينة غات، مؤكداً أنه تم توجيهها من أجل لم شتات مجلس النواب.

الدرسي أوضح في تصريح قناة”218″ أن المخاطبين بهذا الاجتماع 3 مجموعات المجموعة الأولى منهم وصفهم بـ”المتطرفين”، مبيناً أنهم تطرفوا في رأيهم السياسي وسلكوا طريقاً آخر لا يمكن العودة معهم فيه إلى ما قبل عقد جلساتهم في طرابلس.

ولفت إلى أن هناك مقر محدد لعقد جلسات مجلس النواب في مدينة بنغازي ويتم عقد الجلسات في طبرق بصورة استثنائية.

وأضاف أن هذه المجموعة لا يمكن التوصل معها إلى حل لأنها تصرح بأنها لن تستمع لأعضاء مجلس النواب في طبرق، موضحاً أن المجموعة الثانية لا تحضر جلسات مجلس طبرق ولم تحضر سوى جلسة واحدة في مجلس طرابلس تبين لها أن هذا المجلس يستهدف تشتيت وانشقاق الوطن.

كما إعتبر أن مجلس النواب بمثابة “الشعرة” التي يتعلق بها الغريق ويمثل الوحدة الوطنية إلى حد ما، مشيراً إلى أن المجموعة الثالثة متواجدة بـ”المنطقة الرمادية”وأنها لا تنتمي إلى مجلس نواب طبرق أو طرابلس وينتظر أعضائها الانضمام إلى الكفة الراجحة في النهاية.

ونوّه إلى أن جميع نواب المنطقة الغربية خاصة المتواجدين في طرابلس لا حول لهم ولا قوة خاصة أن الميليشيات سيطرت على القرار السياسي والسيادي والاقتصادي والاجتماعي في تلك المدن.

وإعتبر أن مجلس النواب يتخذ قرارات غير مكتملة النصاب والمستشار عقلية صالح مطالب بعقد جلسة يحدد فيها نصاب الأعضاء.