السعودية – توفي الداعية السعودي عبدالله المنيف، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض.

ومن المنتظر أن تقام الصلاة عليه عصر اليوم الاثنين في جامع البابطين بشمال مدينة الرياض، كما تقبل التعازي في منزله بحي النفل بالرياض، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وكان المنيف مدرسا في المعهد العلمي، ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقا.

وشارك الراحل في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض، وله عديد من البرامج الدعوية والإرشادية، كما شارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة لسنوات، حتى قبيل وفاته.

المصدر: صحيفة سبق