وقال عضو في لجنة الترشيحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن تسليم الترشيحات لرئيس الوزراء سيتم غدا الثلاثاء في تمام التاسعة صباحا.

وأضاف أنهم قد انتهوا من ترشيحات جميع الوزارات اعتمادا على مبادئ الكفاءة والمهنية والوطنية، مع وضع اعتبار خاص لتمثيل المرأة، التي من المتوقع أن تترأس 3 أو 4 وزارات في مجلس الوزراء المقبل.

وسيتم خلال الاجتماع استعراض جميع الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية وتقوم اللجنة الثلاثية بإبداء الملاحظات بشنها، وحال اختلفت اللجان حول اسم سيتم التصويت حوله.

وأكد العضو البارز، بأن اللجنة مستعدة لمنح رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أي استشارات يحتاج إليها.

وأشار إلى أنهم سيرفقون مع الترشيحات تقريرا يستهدي به رئيس الوزراء في اختيار مرشحيه الأنسب.

وكان حمدوك تولى، الأسبوع الماضي، رئاسة الحكومة وذلك بعدما أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.

وستدير حكومة حمدوك الأعمال في الفترة الانتقالية الممتدة لـ39 شهرا.

وبقيت أيام معدودة أمام رئيس الحكومة من أجل إعلان أسماء الوزراء، إذ من المقرر أن يشهد السودان، خلال شهر سبتمبر المقبل، أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.

ويعد المجلس السيادي، الذي يضم مدنيين وعسكريين أعلى سلطة في السودان، لكنه فوض سلطات تنفيذية واسعة إلى مجلس الوزراء.