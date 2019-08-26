الكويت – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت البالغ من العمر 90 عاما عقد أول لقاءات علنية له منذ الإعلان عن مرضه، حيث التقى ولي العهد ورئيس البرلمان ووزراء في الحكومة.

ونشرت “كونا” اليوم الاثنين صورا للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جالسا بجوار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وبشكل منفصل مع مختلف المسؤولين.

وقال مكتب أمير الكويت في 18 أغسطس الماضي، إن الشيخ صباح “في حالة جيدة”، بعد أن ذكرت وكالة الأنباء أنه عانى من نكسة صحية من دون تقديم تفاصيل.

من الجدير ذكره أن الجابر الصباح من مواليد العام 1929، تسلم مقاليد الحكم في الكويت منذ عام 2006 وقاد سياسة البلاد الخارجية لأكثر من 50 عاما.

المصدر: “كونا”