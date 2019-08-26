روسيا – أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن دعوة روسيا للمشاركة في القمة المقبلة لمجموعة السبع، استفزازا.

وردا على سؤال صحفي فيما إذا اعتبر الكرملين تصريح الزعيم الأمريكي حول دعوة روسيا للمشاركة في القمة المقبلة لمجموعة الدول السبع الكبار في الولايات المتحدة، بالرغم من موقف بعض أعضاء المجموعة الآخرين، قال بيسكوف: “لا، لا نعتبره”.

كما شدد على أن مشاركة روسيا في عمل هذه المجموعة لا تعد غاية بذاتها بالنسبة لموسكو، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تنوي فرض مشاركتها فيها.

وذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يؤيد تطبيع العلاقات مع كل الدول الأعضاء في مجموعة (G7).

وأضاف: طبعا فإن الرئيس بوتين يدعم تطبيع العلاقات مع كل الدول المشاركة في مجموعة السبع. واتصالاتنا مع عدد من هذه الدول، مثلا مع اليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، تتطور بشكل إيجابي”.

وتابع: “ورغم بعض الخلافات الموجودة بشكل حتمي في العلاقات مع هذه الدول، لا يزال هناك تطور وتوسع للحوار على مستويات مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار يساعد في تقليل حجم عدم الثقة والخلافات. كما يساعد في مناقشة وإيجاد حلول في الحوار وليس في المواجهة. ونأمل بأن تنضم الدول الأخرى إلى هذه النزعة لاحقا أيضا”.

المصدر: وكالات