ليبيا – عقدت الجمعيات العمومية أمس الأحد إجتماعاتها العادية وغير العادية لكل من الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى ومحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار.

الإجتماع عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة بمقر الليبية للاستثمار بطرابلس حيث ترأس الإجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتناولت الإجتماعات العادية للجمعيات العمومية للشركة والمحفظتين إستعراض ومناقشة تقرير النشاط خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.

كما عقد إجتماعات غير عادية للجمعيات العمومية تم فيها مناقشة وإعتماد النظام الأساسي لكل منها في ظل توجه المؤسسة الليبية للإستثمار لتطبيق مبادئ الحوكمة لشركاتها ومتابعة تنفيذها.