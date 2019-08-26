ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب أن التفكير في الهجوم على مدينة ترهونة هو إنتحار لأي قوة مهما كانت قدرتها لان ترهونة مدينة تملك الزاد البشري والقدرة العسكرية من حيث التسليح والمعدات لحماية المدينة ومن ورائها الأهالي وشباب المدينة المؤيدين لإقامة دولة المؤسسات.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لموقع “المختار العربي” أمس الأحد أن ترهونة أكبر مدن ليبية من حيث العدد وامتدادها لكثير من المناطق فالاعتداء على ترهونة يعني النهاية لكل من يفكر في دخولها.

وأشار المحجوب إلى أن الاعتداء على ترهونة يمكن أن يمتد إلى كل المدن التي يتواجد فيها أبناء المدينة.