مصر – أفاد البنك المركزي المصري، الإثنين، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 40.4 بالمئة على أساس سنوي في نهاية مارس/ آذار 2019، إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من 2019.

وأوضح المركزي المصري في بيانات على موقعه الالكتروني اليوم أن الدين الخارجي صعد من 88.163 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2018.

وفي نهاية 2018، بلغ الدين الخارجي بمصر نحو 96.612 مليار دولار.

وفي 13 أبريل/ نيسان 2019، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن “هناك هاجسًا لدى البعض بشأن الدين الخارجي، لكن مصر لديها نموذجًا ماليًا نعمل في حدوده”.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية آنذاك، أن “قدرة الدول على السداد تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها”.

وأوضح عامر: “كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على السداد”.

الأناضول