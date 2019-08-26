ووفقا لموقع “ون فوتبول”، قدم غلطة سراي التركي عرضا للاعب المصري، براتب 30 ألف دولار إسبوعيا، وهو تقريبا نصف قيمة راتبه الحالي في أرسنال.

وقال الموقع إن منافس غلطة سراي، نادي فنربخشه التركي، مهتم هو الآخر بالتعاقد مع النني، وهما الناديان الوحيدان الذان أبديا اهتماما بالنني.

وكان مدرب أرسنال إيمري قد أشار في تصريحات سابقة: “أعتقد أن رحيله سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة له ولشكودران موستافي بأن ينضما لفريق جديد يستطيعان فيه أن يلعبا بشكل أكبر ويكملان مسيرتهما”.

وقالت مصادر إنجليزية إن النني يرفض الانتقال بسبب الراتب المنخفض، ويخوض مدير أعماله حاليا مفاوضات مع النادي في محاولة لرفع الراتب.

وفي حال فشل المفاوضات مع إدارة غلطة سراي، سيتبقى أمام النني حلان خلال الأيام المتبقية، إما الانتقال بنصف الراتب إلى تركيا، أو البقاء احتياطيا، من دون المشاركة على الأرجح، في أرسنال، وانتظار عروض أفضل في يناير.

يذكر أن سوق الانتقالات في تركيا يغلق يوم الثاني من سبتمبر.