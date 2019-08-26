السودان – تأهل فريق الهلال السوداني، الأحد، إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واكتفى الهلال بالتعادل السلبي مع ضيفه رايون سبورت الرواندي في مباراة الإياب للدور التمهيدي (الـ64) للبطولة القارية، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب.

قدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، ولم ينجح أيًا منهما في تسجيل الأهداف.

كما تأهل لدور الـ32، فريق غور ماهيا الكيني باكتساحه ضيفه أيغل نوار ماكامبا البوروندي بخمسة أهداف لهدف في مباراة الإياب لدور الـ64 بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب.

وتأهل أيضًا لدورالـ32 للبطولة القارية فريق أشانتي كوتوكو الغاني بالتغلب على كانو بيلارس النيجيري بهدفين دون رد في مباراة الإياب لدور الـ64، بعد خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 2-3.

الأناضول