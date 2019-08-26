الصين – هبط اليوان الصيني لأدنى مستوياته منذ 11 عاما، مع استمرار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة الصينية، في تعاملات الإثنين 7.15 يوان بحلول الساعة (09:07 تغ).

يأتي ذلك، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.

قرار ترامب، جاء ردا على إعلان الصين خلال وقت سابق الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس، اليوم، أن الصين دفعت اليوان للهبوط مع اشتداد حدة التصريحات بشأن التوترات التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومرارا، اتهم ترامب بكين، بالتدخل في أسواق الصرف المحلية، بهدف زيادة تنافسية الصادرات الصينية إلى الخارج، من خلال خفض سعر العملة المحلية.

وقبل أسبوعين، هبط اليوان الصيني إلى 7.12 أمام الدولار، قال المركزي الصيني حينها إن سبب الهبوط، يعود إلى التدابير الأحادية والحمائية، إضافة إلى توقعات برسوم إضافية على السلع الصينية.

الأناضول