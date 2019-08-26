مصر – تراجعت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك “إتش إس بي سي” بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.

كما تراجع سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.

بينما استقر سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك البركة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك بلوم، والبنك الأهلي اليوناني ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.

المصدر: وكالات