وحل بيتيس ضيفًا على البارسا، ضمن مباريات الجولة الثانية لليجا، بملعب “كامب نو”.

الهدف الأول كان لصالح ريال بيتيس وسجله نبيل فقير في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

ثم سجل جريزمان أول أهدافه بقيمص برشلونة وأول أهداف الفريق الكتالوني هذا الموسم، في الدقيقة 41.