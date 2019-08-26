الكويت – بعد مهاجمة الجمهور لها بسبب نشرها صورة وهي مدفونة تحت الرمال، نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة لها على حسابها الشخصي في موقع “إنستغرام” وهي تبتسم معلقة عليها: “إن أصبحت في عسر فلا تحزن وافرح لأن مع العسر يسرا”.

وهو ما اعتبره البعض بمثابة اعتذار منها عن الصورة التي نشرتها وكانت تدفن نفسها في الرمل.

وكانت شمس شاركت متابعيها بصورة صادمة لها أثناء قضائها الإجازة الصيفية فى فرنسا، وهي مدفونة فى الرمال لتجرب الموت، ما دفع العديد من متابعيها لمهاجمتها، حيث ظهرت شمس، في الصورة مغطاة بالرمال بشكل كامل، ويظهر فقط وجهها وحفرت اسمها على الرمل، وكتبت قائلة: “جربت أموت قبل ما أموت، موتوا قبل أن تموتوا، اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك”.

وتستعد المطربة الكويتية لطرح ألبومها الغنائي الجديد، الذي تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المصريين، إذ عقدت على مدار الأيام الماضية جلسات عمل مكثفة في مصر مع مجموعة من الشعراء والملحنين، لاختيار أغاني ألبومها الجديد.

ومن جانب آخر، كان آخر ألبومات المطربة الكويتية شمس هو “شقيت ثوبي” تم إنتاجه وتوزيعه في العام 2017، وكان يحتوي على 15 أغنية تعاونت بهم مع كبار الملحنين والشعراء.

وسائل اعلام كويتية