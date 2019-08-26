ليبيا- عقد مجلس الدولة الإستشاري أمس الأحد بمقره ف طرابلس جلسته العادية الـ(43) والتي خصصت لاستكمال البنود التي ناقشها أعضاء المجلس بالجلسة التشاورية الأسبوع الماضي والمتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد ومناقشة الأوضاع المعيشية وسبل التخفيف من معاناة المواطنين لا سيما المتضررين بطرابلس إضافة لمناقشة المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها بين المجلسين.

أعضاء المجلس ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس باستفاضة الوضع السياسي الراهن بالبلاد وأكدوا على مواصلة الاستمرار في صد ما وصفوه بـ “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) عسكرياً وسياسياً وعلى الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة سابقاً مع التحفظ على بعض الجزئيات.

وفيما يخص الأوضاع المعيشية للمواطنين قرر الأعضاء تكليف لجان المجلس بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاستكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة الأزمات الحالية منها مشكلة الكهرباء وأوضاع النازحين ودعم البلديات في تنفيذ هذه المقترحات.

وتوصل أعضاء المجلس الاستشاري عبر التصويت داخل القاعة إلى اصدار قرار من المجلس بإبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبعة الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسمياً.