ليبيا – وصف الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي وادي عتبة محمد المهدي أوضاع النازحين الصحية من مدينة مرزق ممن لجأوا إلى قرى وبلدات وادي عتبة بـ”الصعبة” لأن الكثير منهم يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكري وبعضهم يعاني من تخثر في الدم.

المهدي دعا في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218″أمس الأحد كافة جهات الاختصاص في قطاع الصحة على مستوى الوطن بتقديم الدعم الإضافي لمساعدة النازحين طبيا.

وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي وادي عتبة إلى مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن مشكلة المرضى وهي الأعداد الكبيرة من الأطفال والرضع الذين بحاجة ماسة وعاجلة للرعاية الصحية.