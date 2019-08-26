روسيا – أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اجتماع حكومي ناقش عددا من القضايا الاقتصادية، عن عدم رضاه عن معدلات نمو الدخل الحقيقي للمواطنين الروس خلال العام الجاري.

وقال بوتين، إن الدخل ينمو بوتيرة إيجابية، لكن الديناميكية ككل غير مرضية، إذ يمكن ملاحظة أن الدخل الحقيقي ينمو بوتيرة بطيئة حتى مع زيادة الرواتب.

وشدد الرئيس الروسي خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارا وأكثر ديناميكية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما في النصف الأول من 2019 بنسبة 0.7%، فيما سجل القطاع الصناعي نموا على مدى الأشهر السبعة الأولى بنسبة 2.6%، بما في ذلك 2% في الصناعات التحويلية.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن، في يونيو الماضي، أن دخل المواطنين في روسيا بدأ بالتعافي بعد تراجعه خلال السنوات الماضية جراء هبوط أسعار النفط والغاز، اللذين يعدان سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

ووفقا للرئيس بوتين، فإن متوسط الرواتب منذ 2013 ارتفع من 33 ألف روبل إلى 45 ألفا، مشددا على أن زيادة الرواتب تعتمد على القطاع الاقتصادي والمنطقة التي يعيش فيها الفرد.

وحينها، أشار بوتين إلى ضرورة التمييز بين مفهومي الدخل المتاح (الدخل بعد خصم ضريبة الدخل) والحقيقي (الدخل بعد خصم النفقات الأساسية، وخاصة القروض)، مشددا على أن الدخل الحقيقي يتأثر أيضا بأقساط القروض التي يسددها المواطنون.

المصدر: “تاس”