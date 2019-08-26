ليبيا – قال آمر غرفة العمليات الميدانية بطرابلس التابعة للمجلس الرئاسي اللواء أحمد أبوشحمة، اليوم الاثنين، إن من وصفهم بـ”قوة حماية غريان والقوات الداعمة لها” قادرة على صد هجوم من وصفهم بـ”عناصر حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على المدينة.

بوشحمة زعم في تصريح لشبكة الرائد المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين ، بأن “عناصر حفتر” تحاول الهجوم على غريان بعد فشل هجومها أمس على بوابة غوط الريح، وتكبدها خسائر “فادحة” حسب قوله.

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة أعلنت عن تقدم وحدات القوات المسلحة في كافة المحاور وذلك بالتزامن مع اقتراب بسط السيطرة على مدينة غريان .