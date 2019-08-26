فرنسا – تباطأ نمو الاقتصاد في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى 0.5 بالمئة في الربع الثاني 2019، مقابل 0.6 بالمئة في الربع السابق له.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة إلى 0.2 بالمئة في الربع الثاني، من 0.5 بالمئة في الربع السابق له.

كما انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نمو 0.4 بالمئة في الربع السابق عليه.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن بشكل أكثر اعتدالا، في الولايات المتحدة واليابان إلى 0.5 بالمئة و 0.4 بالمئة على التوالي. في الربع الثاني 2019، من 0.8 بالمئة و0.7 بالمئة على أساس فصلي.

وتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي أيضًا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى 0.2 بالمئة في الربع الثاني مقابل 0.5 بالمئة و 0.4 بالمئة على التوالي، على أساس فصلي.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، خفضت المنظمة توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة في 201 و3.4 بالمائة في 2020.

كانت المنظمة توقعت تحقيق الاقتصاد العالمي نموا بـ 3.4 بالمائة في 2019 و3.6 بالمائة في 2020 على التوالي، في توقعات سابقة صادرة في مارس/ آذار الماضي.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من البلدان المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها باريس.

الأناضول