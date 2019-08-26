الكويت – أظهر تقرير متخصص، الإثنين، تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 14.7 بالمئة في الربع الثاني 2019.

وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية (بنك استثمار)، انخفضت أرباح الشركات الخليجية إلى 15.8 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت أرباح الشركات الخليجية المدرجة بأسواق المال سجلت 18.5 مليار دولار بالربع الثاني 2018.

وأفاد التقرير: على الرغم من أن تراجع الأرباح في ثلاث بورصات خليجية فقط من أصل ست، إلا أن تراجع الأرباح السعودية بنسبة 37.1 بالمئة كان كافياً لتقليص أرباح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.

وسجلت المملكة أعلى نسبة تراجع مع انخفاض إجمالي أرباحها إلى 5.1 مليارات دولار في الربع الثاني، من 8.1 مليارات دولار بالفترة المماثلة من 2018.

ومثلت السعودية 32.2 بالمئة من أرباح دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة في الربع الثاني من العام.

وذكر التقرير أن بورصتي قطر والبحرين شهدت تراجع أرباح الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 8.7 بالمئة و11.2 بالمئة على التوالي.

فيما شهدت الشركات المدرجة ارتفاعا بصافي أرباحها خلال الفترة في بورصات دبي بنسبة 16.5 بالمئة وأبوظبي 0.8 بالمئة، والكويت 9.4 بالمئة وسوق مسقط 20.9 بالمئة.

وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7 بالمئة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية، فيما ارتفع أرباح القطاع على أساس سنوي بنسبة 3.5 بالمئة.

وسجلت أرباح قطاع البنوك الخليجية نحو 9.4 مليار دولار بالربع الثاني، مقابل 9.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2018.

وكانت أرباح الشركات المدرجة بالخليج تراجعت بنسبة 4.7 بالمئة بالربع الأول من 2019، إلى 17 مليار دولار، بحسب تقرير سابق لكامكو.

الأناضول