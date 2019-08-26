فرنسا – اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مفاوضات التجارة مع بكين في وضع أفضل كثيرا من أي وقت مضى، وأضاف بشأن إمكانية تأجيل الرسوم المقرر فرضها على سلع صينية أن “كل شيء ممكن”.

وصرح ترامب قائلا: “كل شيء ممكن. يمكنني القول إننا نجري محادثات مهمة جدا، أهم بكثير من أي وقت مضى بصراحة. الصين بلد عظيم… يخسرون ملايين الوظائف التي تذهب لبلدان أخرى. لو كنت مكانهم لوددت أن أبرم اتفاقا”.

وتابع ترامب: “أعتقد أننا الآن ربما نكون في وضع أفضل كثيرا من أي وقت مضى في التفاوض… وأظن أننا في موقف أقوى لإبرام اتفاق. اتفاق عادل للجميع”.

وقبل ذلك، صرح ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا بأنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق تجاري بعدما اتصلت بمسؤولين تجاريين أمريكيين، ليل الأحد، مبدية رغبتها في العودة لمائدة المفاوضات.

وعقب التصريحات، ارتفعت أسعار النفط اليوم، وذلك بعدما فسر المتعاملون في الأسواق كلمات ترامب كنوع من التهدئة في الحرب التجارية التي قوضت آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وصعد خام القياس العالمي “برنت” بنسبة 0.64% إلى 59.72 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش، فيما زاد الخام الأمريكي بنسبة 1% إلى 54.71 دولار للبرميل.

وجاء الصعود بعدما تراجعت أسعار الذهب الأسود في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين.

المصدر: “رويترز”