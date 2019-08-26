وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى “وحدة صف كبرى” ازاء إيران، وذلك خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا، على ما أوردت “فرانس برس”.

وأوضح “لقد وصلنا تقريبا إلى استنتاج” بهذا الصدد، فيما قالت ميركل إن المفاوضات المتعلقة بتحقيق الهدف “تسير ببطء”.

وكرر ترامب بذلك الموقف الذي أكده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، وهو أن قادة دول مجموعة السبع يتشاركون الأهداف نفسها بشأن إيران لكن استراتيجيتهم بصدد الملف الإيراني متباينة.

وفي وقت سابق، أظهر ترامب ما بدا أنها مرونة إزاء الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى بياريتس، بدعوة من ماكرون، للقاء نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان.

وكان ترامب قد أبلغ سابقاً بهذه الزيارة، وامتنع الإدلاء بأي انتقادات بصددها، مؤكداً أن إيمانويل ماكرون “طلب موافقتي فقلت له: إذا كان ذلك ما تريده، فامض قدماً”.

وأكد “كنت على علم بكل ما كان يقوم به ووافقت”.

لكن ترامب لم يشأ لقاء ظريف، معتبرا أنه “من المبكر جدا” عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني.