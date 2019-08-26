فرنسا – يعاني مهاجم أوروغواي، إدينسون كافاني، ولاعب منتخب فرنسا، كيليان مبابي، من إصابة عضلية، وسيخضعان لفحوصات طبية بحسب الألماني توماس توخل، مدرب باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يكشف توخل مدى خطورة الإصابتين مكتفيا بالقول: “لا أستطيع إعطاء أي معلومات، يتعين علينا انتظار نتائج الفحص (الاثنين) ومن ثم نتحدث. الأمر يتعلق بإصابة عضلية”.

وخرج كافاني من أرضية ملعب “بارك دي برانس” ضد تولوز (4-0) في الدقيقة 16، وحل بدلا منه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في حين أصيب مبابي بتمزق في العضلية الخلفية لساقه اليسرى، قبل أن يطلب استبداله في الدقيقة 63.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الثانية أمام رين 1-2.

المصدر: أ ف ب