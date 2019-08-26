لبنان – وجه وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، تعليمات لمندوبة بيروت لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بسبب خرق جديد لسيادة لبنان من قبل إسرائيل.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: “في سياق الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، حيث بلغت 481 خرقا في شهرين، أتى الخرق الإسرائيلي الذي نفذته طائرتان من دون طيار مجهزتان بقوة نارية، والذي استهدف العاصمة بيروت اليوم على علو منخفض مريب، يستدل منه محاولة إسرائيلية فاضحة للاعتداء على الممتلكات وعلى المدنيين الآمنين معا”.

وتابع البيان أن ما حدث يشكل “خرقا جسيما للسيادة الوطنية واعتداء سافرا على لبنان وتهديدا جديا للاستقرار في المنطقة”.

وأكدت الوزارة “حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701، والذي تقابله إسرائيل يوميا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم”، مضيفة أن “حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتمسكه بالاستقرار لا يسقط حقه في الدفاع عن السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها”.

وفي وقت سابق من الأحد، قال مسؤول في “حزب الله” اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت وانفجرت أخرى، فجر اليوم، في ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعد معقلا للحزب.

ودان الرئيس اللبناني، ميشال عون، “الاعتداء الإسرائيلي” على الضاحية الجنوبية، واعتبر أنه “دليل إضافي على نيات إسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة”، و”فصل من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 1701”.

من جهته، وصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الحادث بأنه “اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام