عقود النفط الآجلة تهبط متأثرة بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين

عقود النفط الآجلة تهبط متأثرة بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين

الولايات المتحدة – فتحت عقود النفط الآجلة تعاملاتها الأسبوعية، الإثنين، على تراجع، متأثرة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.

جاء ذلك، ردا على إعلان الصين خلال وقت سابق الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وبحلول الساعة (05:53 تغ)، تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1 بالمئة أو 59 سنتا، إلى 58.22 دولارا للبرميل.

وتؤثر التوترات التجارية القائمة على ثقة المنتجين في كل من واشنطن وبكين، إضافة إلى مصدري المواد الخام حول العالم، ما يدفع نحو تراجع طلب المصانع على النفط.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.14 بالمئة أو 62 سنتا إلى 53.57 دولارا للبرميل.

الأناضول