السويد – أطلقت شركة Xtrfy فأرتها Project 4 الجديدة، والتي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب، تتوفر بالأسواق بتكلفة 59 يورو.

وأوضحت الشركة السويدية أن الفأرة Project 4 الجديدة يبلغ وزنها حوالي 70 غرام، بفضل تصميمها، الذي يمتاز بالتجاويف الكثيرة، والذي يعمل أيضا على تحسين تهوية اليد.

وتزخر الفأرة الجديدة بإضاءة RGB مع اثنين من الأزرار على الجانب الأيسر مع مستشعر Pixart 3389، والذي يعمل بدقة تتراوح بين 400 و 16000 نقطة في البوصة المربعة، ويبلغ الحد الأقصى لمعدل الاستقصاء 1000 هرتز.

وبينما تعمل أسطح الانزلاق PTFE على سهولة حركة الفأرة، فإن الطبقة الخاصة لليد تعمل على الإمساك بالفأرة جيداً.

وكالات