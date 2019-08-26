ألمانيا – واصل فريق فولفسبورغ، الأحد، انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وتغلب فولفسبورغ على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

أحرز ثلاثية فولفسبورغ، الهولندي فوتر فيغورست من ضربة جزاء والكرواتي جوسيب بريكالو والفرنسي جيروم روسيلون في الدقائق 9 و82 و90.

بهذ النتيجة، ارتقى فولفسبورغ للمركزالرابع برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند وفرايبورغ ولايبزيغ على الترتيب.

فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.

الأناضول