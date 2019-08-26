ليبيا – إدعى الناطق باسم مسلحي الوفاق عقيد طيار محمد قنونو بأن قواتهم تمكنت من اخراج القوات المسلحة من مدينة غريان.

قنونو أضاف بحسب المكتب الاعلامي لـ”عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي بأن من وصفهم بـ”قوات حفتر” قامت بمحاولة يائسة للتقدم باتجاه غريان بغطاء جوي ، زعماً بان هذا التقدم للقوات المسلحة يأتي كمحاولة لتحقيق نصر وهمي حسب تعبيره.

يشار إلى أن شعبة الاعلام الحربي قد اعلنت اليوم تقدم الوحدات العسكرية في كل المحاور في طرابلس بالتزامن مع تقدم وحدات القوات المسلحة إلى مدينة غريان وقرب السيطرة عليها.