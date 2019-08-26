لبنان – أجرت الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً مقابلة مع الإعلامي عماد هواري، وكانت على طبيعتها واجوبتها تلقائية وصريحة، ونجحت في الرد على اسئلته وتوضيح الكثير من النقاط ومن بينها مرضها وعلاقتها ببعض النجوم وبمدير اعمالها محمد وزيري.

وبعد كشفها عن مرضها المرتبط بفيروس فقط، كشفت النجمة اللبنانية عن سر علاقتها بالفنانة الإماراتية أحلام وقالت أن “الحب ما يجمعهما وأن الحب رزق من عند الله”، مشيرةً إلى أن “أحلام إنسانة صادقة وتعرف كيف تعبر عن مشاعرها بصوتٍ عالٍ دون مجاملة فهي تقول ما تشعر به فقط دون اي كذب”.

وأضافت “اليسا وقفت على مسارح كثير وقدمت أعمال كثير وفرحت عالم كثير وخدمت فنها ولما وقعت ما قالت لحدا وما عذبت حدا معها ولا طلعت نقت وبس شفيت طلعت وقالت”.

وتابعت حديثها عنها بالقول: “اليسا عندها طيبة ما بتبين دائما بس لما بتبينها بتكون حقيقية”.

وسائل اعلام لبنانية