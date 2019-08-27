انجلترا – كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن مع توتنهام.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن إريكسن بات مهملًا في توتنهام، بسبب اقتراب عقده من الانتهاء رفقة السبيرز، بالإضافة إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

ورغم أن توتنهام قلل طلباته المادية إلى 50 مليون إسترليني فقط من أجل السماح لإريكسن بالرحيل، ولكن ريال مدريد وبرشلونة لم يقدما أي عرض حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد ليس مستعدًا لدفع هذا الرقم في الميركاتو الصيفي الحالي، بينما برشلونة غير مهتم بالصفقة، عقب تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

ورفض اللاعب الدنماركي عرضًا من جانب توتنهام بالتجديد والحصول على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني، بسبب رغبة إريكسن الملحة في الانتقال إلى الدوري الإسباني.

يذكر أن إريكسن فقد مكانه في التشكيل الأساسي لتوتنهام هذا الموسم، وبات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يضعه على مقاعد البدلاء.

المصدر: كوورة