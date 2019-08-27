ليبيا – شهد مقر جهاز استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى أمس الاثنين اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة شح المياه في مدينة سرت وضواحيها.

مدير مكتب الاعلام بالبلدية قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية إن الاجتماع تلخص حول الاتفاق على إطلاق حملة من الجهات الامنية للمرور على خطوط مسارات منظومة النهر الصناعي بشأن الوصلات غير الشرعية التى يقوم عدد من المواطنيين بالاعتداءات علية واتخاد الاجراءات اتجاة المخالفين خاصة بعد بيان المجلس الاجتماعي لقبائل سرت برفع الغطاء الاجتماعي عن كل المخالفيين.

وتناول اللقاء تشكيل لجنة من المجلس الاجتماعي سرت وجهازى التنفيدي والاستثمار للتوجة الى المنطقة الشرقية للتحاور بشأن الإمداد المائي وما تشهدة مدينة سرت من أزمة مياة.

كما تم الاتفاق خلال الإجتماع على أن يقوم الجهاز التنفيدي بقفل الصمامات المياة اتجاة المشاريع الزراعية.