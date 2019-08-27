نور سلطان – انطلقت مناورات عسكرية دولية تحت عنوان “التعاون العسكري 2019” في كازاخستان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية لكل من روسيا وقرغيزستان وكازاخستان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الكازاخستانية،الثلاثاء، إن مناورات عسكرية بدأت في ولاية قراغندي، بمشاركة وحدات من القوات الجوية الروسية، والقرغيزية، والكازاخية.

وأوضح البيان أن المناورات يستخدم فيها أنظمة الدفاع الجوي، وطائرات حربية تابعة للبلدان الثلاثة، وأنظمة إطلاق صواريخ، وأنظمة تدمير الأهداف جوا.

ولفت البيان إلى أن المناورات تجري في وقت متزامن بمنطقة “أشولوك” الروسية.

ولم يذكر البيان توقيت إنتهاء المناورات الجوية.

الأناضول