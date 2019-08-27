التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة في أول وأرفع لقاء ( ليبي – إيراني ) مُعلن منذ سنوات .

وبحسب الخارجية الإيرانية فقد جاء الإجتماع على هامش المؤتمر الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) المنعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وبحث وزيرا خارجية ايران وخارجية الوفاق، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في ليبيا وفقاً لما أعلنته الخارجية الإيرانية فيما لم تنشر خارجية سيالة أي نبأ عن اللقاء وإكتفت بنشر لقاءاته مع مسؤولين آخرين .

التقى وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، نظيره الليبي محمد سيالة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) في يوكوهاما.

وبحث وزيرا خارجية ايران وليبيا، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في ليبيا. pic.twitter.com/kK8RqFNCDV — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) August 27, 2019

ونشرت الخارجية الإيرانية صوراً للقاء خلال مباحثات سيالة مع ظريف وصورة أخرى تذكارية عند نهاية الإجتماع الذي يبدوا أنه جرى في مقر إقامة بعثة طهران في اليابان .

ويأتي هذا اللقاء في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وغالبية دول الخليج من جهة وفتور في العلاقة بين المجلس الرئاسي وإدارة الرئيس دونالد ترامب من جهة أخرى.

وفي نهاية أبريل الماضي إحتدم الجدل حول سفينة إيرانية وصلت مصراتة بشحنة مجهولة يشتبه بأنها صواريخ وقد أُحتجزت بالفعل في الميناء من قبل النائب العام ووعدت داخلية الوفاق بالكشف عن نتيجة التحقيق ولكن دون جدوى رغم مرور أربعة أشهر عن الحادثة .

يشار إلى أن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق كان قد دعا إدارة ترامب لتصحيح موقفها تجاههم قائلاً بأن الرئيس بات يعمل في ليبيا بالإتجاه الخطأ وذلك في مقابلة مع صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية نشرتها منتصف أغسطس الجاري .