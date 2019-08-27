الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على حركة المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان

لبنان – فرض الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، قيودا على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فقد “تقرر السماح بتحركات مركبات عسكرية معينة على بعض الطرقات وفقا لموافقة خاصة ونظرا لتقييم الوضع، بينما تتواصل الحياة الطبيعية في المجال المدني”.

وأضاف البيان أن “المجال المدني في الحدود الشمالية يبقى في حالة طبيعية ولا توجد أي تعليمات للمواطنين”، وتابع: “قوات جيش الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقا لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد قوات جيش الدفاع”.

وختم بيان الجيش الإسرائيلي بلتأكيد أنه “إذا طرأ أي تغيير في التعليمات سيتم تبليغ السكان وفق الحاجة”.

يأتي ذلك، بعدما توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان، بعد انفجار طائرة مسيرة وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان.

كما نشر الجيش الإسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة “القبة الحديدية”.

المصدر: RT