إيران – أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن على مواطنين إيرانيين بعد إدانتهما بالتجسس لصالح إسرائيل.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين اسماعيلي، إن المدعو علي جوهري، مواطن إيراني، أُدين بتهم التعامل مع إسرائيل ولقاء عناصر من الموساد وتزويدهم بمعلومات حول مشاريع البناء وتشييد الجسور في البلاد، والسفر إلى إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وأشار اسماعيلي إلى صدور الحكم بالسجن بحق مواطن إيراني ثان، يدعى، أنوشة عاشوري، بعد إدانته بتقديم معلومات عن إيران للموساد الإسرائيلي، ومصادرة مبلغ 33 ألف يورو كانت بحوزته، من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ويتشدد القضاء الإيراني في أحكامه ضد المدانين بالتعامل مع إسرائيل، وقد أثيرت مؤخرا قضية العالم السويدي الإيراني الأصل، أحمد رضا جليلي، المحكوم بالإعدام في إيران بالتهمة عينها.

ووعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى السويد، بأن “تفعل طهران كل ما في وسعها” من منطلق إنساني للنظر في إمكانية تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق جليلي.

وجليلي هو طبيب ومحاضر في جامعة كارولينسكا في العاصمة السويدية، وألقي القبض عليه في أبريل 2016، وأدين بالتجسس، بعد ثبوت نقله معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها فى اغتيال العديد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين.

المصدر: RT