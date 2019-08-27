روسيا – نجحت المركبة الفضائية الروسية سيوز، التي تحمل الروبوت “فيودور”، اليوم الثلاثاء في المحاولة الثانية بالالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

هذا وقد تمت عملية الالتحام قبل عدة دقائق من الوقت المخطط له. وكانت محطة الفضاء الدولية تحلق في هذه اللحظة فوق الصين.

وأشرف على عملية الالتحام من فريق كبير من المختصين من بينهم مدير وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، دميتري روغوزين.

وقال روغوزين، للصحفيين بعد نجاح الالتحام: “لقد اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة، والتي يجب أن تقيّم حالة المحطة وجميع كتلها ووحداتها”.

وأشار روغوزين، إلى أن معدات نظام الإرساء التي تعطلت يوم السبت وبسببها فشلت مهمة الإطلاق، كانت قديمة وأجنبية.

وأضاف روغوزين: “لم تستجيب المركبة إلى أي إشارات، هذه المعدات عمرها كان ألأكثر من 10 سنوات، وهي ليست روسية الصنع”.

هذا وفشلت المركبة الفضائية الروسية “سويوز” الحاملة للروبوت “فيدور” في الالتحام بمحطة الفضاء الدولي يوم السبت الماضي، بسبب خلل في عمل نظام التقارب “كورس”.

هذا وأعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن مهام الروبوت “فيودور” في المحطة الفضائية الدولية هي تنظيف زجاج النوافذ من الغبار، وإضاءة موقع العمل، وتقطيع الأسلاك وتوصيل المقابس.

ومن المتوقع أن يبقى الروبوت “فيودور” على متن محطة الفضاء الدولية حتى 6 سبتمبر القادم.