السعودية – وصلت اليوم وفود كبريات البنوك العالمية إلى الظهران في السعوية، سعيا وراء الحصول على تكليف من شركة أرامكو بالعمل على خطتها لطرح أولي لنحو 5 % من أسهمها في اكتتاب عام.

ورجحت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ” أن يتم الطرح الأولي في العام المقبل 2020، ولفتت إلى أن “أرامكو” دعت أكثر من 20 شركة استشارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا للتنافس على “كعكة” الاكتتاب المرتقب على نسبة محددة من أسهم عملاق النفط السعودي.

وفيما لم تحدد أرامكو أين ستطرح أسهمها للاكتتاب، واصل مسؤولون من بورصتي لندن وهونغ كونغ مساعيهم خلال الأسابيع الماضية، لإقناع الشركة النفطية العملاقة بأن يقع الاختيار على إحداهما.

وكانت أرامكو السعودية، وتعد أكبر شركة نفط في العالم، قد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.

المصدر: عكاظ