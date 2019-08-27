إسبانيا – كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الثلاثاء أن اجتماع مسؤولي نادي برشلونة مع نظرائهم في باريس سان جيرمان، لم يسفر عن جديد بشأن إبرام صفقة البرازيلي نيمار.

وقالت الصحيفة، إن المفاوضات التي جرت بين الطرفين اليوم، من أجل إتمام صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى الفريق الكتالوني، انتهت بدون أي اتفاق.

وأوضحت الصحيفة، أن ممثلي برشلونة، ما زالوا متفائلين، ويأملون في ضم نيمار قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا، في الثاني من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى تفاؤل مسؤولي النادي الكتالوني، يقال إن نيمار أبلغ “البي إس جي”، بأنه يريد الرحيل هذا الصيف، من أجل العودة مجددا إلى برشلونة.

وكان وفد يتكون من إيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، وخافيير بورداس، عضو مجلس الإدارة، وأوسكار جراو، المدير التنفيذي، قد حل اليوم في باريس، لتقديم العرض النهائي لسان جيرمان لضم نيمار.

المصدر: AS