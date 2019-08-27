إسبانيا – أزاح نادي برشلونة الإسباني الستار عن تمثال للاعب الهولندي الراحل، يوهان كرويف، أسطورة النادي الكتالوني كلاعب ومدرب، وذلك خلال حفل أقيم خصيصا لهذه المناسبة.

وظهر كرويف بقميص “البلوغرانا” وشارة الكابتن على ذراعه، وهو يعطي التعليمات لزملائه. ويزن التمثال البرونزي 1500 كغم، ويبلغ ارتفاعه 3.5 متر.

وذيل التمثال بجملة كتبت بالإسبانية “Salid y disfrutad”، التي تعني “اخرج واستمتع”، وهي تدل على إرث كرويف الذي تركه في النادي، إذ كان هدفه النهائي تقديم كرة قدم ممتعة ومسلية كلاعب ومدرب.

وترأس رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مراسم إزالة الستار عن التمثال وسط حضور أقارب اللاعب الهولندي الراحل، ومن بينهم نجله جوردي كرويف، الذي لعب أيضا لعدة مواسم ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة.

وقال جوردي كرويف: “هذا التمثال يمثل سعادة بالغة وفخرا لجميع أفراد العائلة، نود الإعراب عن امتنانا لجميع الأشخاص الذين جعلوا هذا الأمر ممكنا، التمثال موجود في مكان مميز للغاية بالنسبة له، حيث قضى وقتا طويلا كمدرب ولاعب”.

فيما قال بارتوميو: “هذا التمثال يجب أن يجعلنا نتذكر يوهان كرويف باستمرار، يوهان كرويف جزء مهم من تاريخنا ومشاعرنا”.

لعب كرويف في برشلونة بين عامي 1973 و1978، ودرب النادي الكتالوني بين عامي 1988 و1996.

ولد كرويف عام 1947 وتوفي عام 2016 عن عمر ناهز 69 عاما، بعد معاناته من سرطان الرئة.

المصدر: وكالات