تونس – حذرت وزارة الدفاع التونسية، اليوم المواطنين من الاقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو مناطق العمليات العسكرية أو المناطق الحدودية العازلة.

وقالت الدفاع التونسية في بيان، إنها أصدرت تحذيرا للحفاظ على أرواح المواطنين من خطر تعرضهم للرمايات المباشرة من طرف الوحدات العسكرية العاملة بتلك الفضاءات، بعد تواتر محاولات التسلل بصفة غير شرعية ومحاولات إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إطلاق النار على الدوريات العسكرية.

وبينت الوزارة أن دورية عسكرية داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة المنزلة من ولاية تطاوين، تفطنت يوم السبت 25 أغسطس، إلى وجود سيارتي تهريب بالجهة المقابلة للساتر الترابي داخل التراب الليبي، عمد راكبوها إلى إطلاق النار بأسلحة فردية باتجاه أفراد التشكيلة العسكرية الذين ردّوا الفعل بصفة مباشرة، ما أجبر هذه العناصر على الفرار والتوغل بعمق التراب الليبي دون وقوع إصابات لأفراد الدورية العسكرية.

وأضافت أن التشكيلات العسكرية بقطاع رمادة بولاية تطاوين (جنوب البلاد) لاحظت يوم الأحد، ثلاث سيارات تهريب محملة بالسلع بالمنطقة الحدودية العازلة، قادمة من ليبيا، مؤكدة أن الوحدات العسكرية تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص نزلوا من إحدى السيارات التي عادت أدراجها إلى التراب الليبي.

كما أشارت إلى أن القوات التونسية اعتقلت شخصا بصدد تهريب 1000 كلغ من الشاي، مؤكدة تسليم الأفراد والبضاعة المحجوزة إلى الجمارك لإتمام الإجراءات القانونية في حق الموقوفين.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية