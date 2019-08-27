اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، امس عن وقف إطلاق النار مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في ثلاث محافظات جنوب البلاد.

وأكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على حسابه في “تويتر” أن وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، وجه كافة الوحدات العسكرية في محافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار، استجابة لدعوة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار في أعقاب دعوة السعودية والإمارات جميع الأطراف في الجنوب اليمني إلى التهدئة والانضمام للمبادرة السعودية لـ “حوار جدة”، والتعاون مع لجنة مشتركة تم تشكيلها مؤخرا بين الدولتين من أجل العمل على وقف القتال.

ويأتي ذلك على خلفية مواجهات عنيفة اندلعت في وقت سابق من الشهر الجاري، بين قوات هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تمكنت قوات الحكومة المعترف بها دوليا مؤخرا من إحراز تقدم ميداني على حساب “الانتقالي” في شبوة، وذلك بعدما أحكمت قوات المجلس المدعوم إماراتيا سيطرتها على كامل العاصمة المؤقتة عدن.

المصدر: RT