ليبيا – إتهم عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالقادر حويلي اليوم الاثنين طيران سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة بإنه يستهدف المدنيين والطواقم الطبية حسب زعمه ، مشيراً إلى أن ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون.

حويلي أوضح في تصريحات لشبكة “الرائد”

المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن المجلس جسم تشريعي استشاري ليس لديه سلطات قوية لحماية المدنيين وإنما هذه الوظيفة من اختصاص حكومة الوفاق التي رآها مقصرة في تأمين الدفاعات الجوية التي تحمي المواطن رغم سماح الاتفاق السياسي لها باستجلاب الأسلحة كونها حكومة شرعية،وفقاً لقوله.

وأشار حويلي إلى أن ما وصفه بـ”هجوم حفتر” أمس الأحد على غريان ومحاولات إعادة السيطرة عليها ليس إلا محاولة لرجوعه إلى طاولة المفاوضات والحل السياسي بعد إدراكه تماما وتأكده أنه لن يستطيع الدخول إلى العاصمة طرابلس،