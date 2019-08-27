ليبيا – إستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة في بياناً لها أمس الإثنين صمت االأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول هجوم العصابات الإجرامية التي تدعمها حكومة الوفاق غير الدستورية على مدينة مرزق.

خارجية المؤقتة أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن حكومة الوفاق استعانت بعصابات عابرة للحدود للهجوم على المدينة المسالمة والآمنة.

وبينّ البيان أن ما تشهده مرزق هذه الأيام من قتل عنصري وعرقي وتشريد للأهالي وتقتيل للنساء والأطفال والشيوخ هو عار على جبين المجتمع الدولي الذي لم يقم بأي دور إنساني لإنقاذ المشردين والمهجرين والمحاصرين من نساء مرزق.

خارجية المؤقتة أكدت في ختام بيانها أنها لن تترك هؤلاء المجرمين دون محاسبة وتقديمهم للعدالة، محملة المسؤولية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لعدم إدانتهم الصريحة لهذا العمل الجبان.